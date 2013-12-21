Бойко: МВФ пропонував Україні за 2 роки підвищити тарифи ЖКП на 80%

Міжнародний валютний фонд пропонував Україні виділити кредит під 4% річних і з умовою підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги на 80% за два роки.

Про це віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко заявив в прямому ефірі програми «ШустерLive» на телеканалі «Інтер».

При цьому він відзначив, що через те, що умови МВФ були неприйнятними, було ухвалено рішення скористатися російською пропозицією з викупу євробондів на 15 млрд доларів.

«Було ухвалено рішення (17 грудня – УНІАН) про виділення нам кредиту на умовах, приблизно на таких самих умовам, що їх пропонував МВФ. Ми беремо кредит під 5% річних, МВФ нам пропонував під 4%. Проте умовою кредиту МВФ було підвищення комунальних тарифів на 40% у перший рік і 40% в другому, і ліквідація фіксованого курсу гривні. Уряд визнав, що умови російського кредиту прийнятніші, оскільки не обтяжують економіку», - відзначив Бойко.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві під час засідання Українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 доларів за тисячу кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних евробондів на 15 млрд доларів. Ці папери матимуть лістинг на Ірландській фондовій біржі. Менеджером випуску євробондів став російський ВТБ.

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Після цього уряд України схвалив випуск дворічних облігацій зовнішньої державної позики з терміном погашення в грудні 2015 року на 3 млрд доларів і ставкою дохідності 5%. Процентний дохід за облігаціями виплачуватиметься щорічно 20 червня і 20 грудня, починаючи з 20 червня 2014 року.

Погашення і обслуговування облігацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік для погашення і обслуговування державного боргу.

Опитані УНІАН експерти вважають, що угода про надання Росією 15 млрд доларів в обмін на державні боргові папери спричинить зростання державного боргу України і концентрацію його значної частини в руках одного кредитора, що, у свою чергу, ставить під загрозу національну безпеку.

Залучення російських фінансових ресурсів також позбавляє українську владу мотивації проводити подальші переговори з поки що найбільшим кредитором країни - МВФ. Для багатьох зарубіжних інвесторів співпраця офіційного Києва з МВФ була важливим знаком збереження здорової економічної політики країни.