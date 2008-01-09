На Оболоні згоріло кафе

На різдвяних вихідних не обійшлося без великих пожеж: в неділю, 6 січня, на проспекті Героїв Сталінграду, 65 (Оболонь) згоріло кафе "Затока", також згоріли зал ігрових автоматів і магазин, пише газета "Сегодня".

За словами місцевих жителів, пожежа почалася через займання в електрощитовій кафе, проте пожежна служба відреагувала повільно.

Люди намагалися винести з приміщень, охоплених вогнем, вцілілі речі. Один з пожежників врятував з кафе стопку мокрих, але вцілілих трудових книжок співробітників закладу.

За даними працівників пожежної служби, в приміщенні кафе знаходилися два газові балони, які могли вибухнути. Обійшлося без додаткових ексцесів, люди не постраждали.

В результаті пожежі, яку гасили майже дві години, вигоріло 200 квадратних метрів площі, вогонь знищив дах приміщень, облицювання стін.

Як повідомили в прес-службі ГУ МНС у Києві, за попередніми даними, займання сталося через коротке замикання в електромережі, мовляв, співробітники кафе того дня помітили, що світло періодично пропадало. У деяких місцевих жителів своя версія - пожежа виникла не випадково. Нібито на цьому місці хочуть звести торговий центр, тому дрібних підприємців намагаються вигнати з цієї території.