В Україні залишаються знеструмленими 25 населених пунктів

07:13, 07 лютого 2014
Суспільство
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За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, без електропостачання в Україні залишаються 25 населених пунктів. 

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Протягом доби відновлено електропостачання населених пунктів Херсонської області, повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 7 год. 7 лютого в 2 областях залишаються знеструмленими 25 населених пунктів, а саме: Одеська – 21 н.п.,  Миколаївська –4 н.п.",- йдеться у повідомленні.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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