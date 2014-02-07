В Україні залишаються знеструмленими 25 населених пунктів
07:13, 07 лютого 2014Суспільство
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За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, без електропостачання в Україні залишаються 25 населених пунктів.
В Україні залишаються знеструмленими 25 населених пунктів
Протягом доби відновлено електропостачання населених пунктів Херсонської області, повідомляє прес-служба ДСНС.
"Станом на 7 год. 7 лютого в 2 областях залишаються знеструмленими 25 населених пунктів, а саме: Одеська – 21 н.п., Миколаївська –4 н.п.",- йдеться у повідомленні.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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