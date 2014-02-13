Мер Сум запропонував замінити банер із Президентом на композицію з Кобзарем

Як передає кореспондент УНІАН, цю пропозицію мер виклав на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

«Я собі так міркую і вважаю, що до дня народження (до 200-ліття!) великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка (9 березня), даний фасад будинку по вулиці Соборній (навпроти пам’ятника Кобзареві) власник будівлі неодмінно повинен привести в порядок! Якщо власник ремонтувати будівлю не хоче (який рік поспіль виставлено на продаж – ціну так і не складуть), то хай хоч би замінив банер на яскраве композиційне зображення Тараса Григоровича Шевченка!», - написав Мінаєв.

При цьому він запропонував бажаючим зробити макет банера в подарунок місту.

У свою чергу директор КП «Агентство промоції «Суми» Ірина Дяденко підтримала починання.

«Галерея підтримає проект реконструкції тематичним стріт-артом. Буде здорово!», - прокоментувала вона пропозицію мера.

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Довідка УНІАН. Величезний банер із зображенням Президента України Віктора Януковича і слоганом «Україна для людей» у Сумах на вул. Соборній висить не менше трьох років. У січні його пошкодили невідомі.