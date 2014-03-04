Мешканців Житомирщини закликають спілкуватися із росіянами у соціальних мережах

Житомирська обласна рада закликала жителів області активізувати спілкування з мешканцями Росії для донесення правдивої інформації про ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву зробив в ході позачергової 21 сесії Житомирської обласної ради, де сьогодні, 4 березня, розглядається суспільно-політична ситуація в Україні, заступник голови обласної ради Руслан Годований.

"Я звертаюся від керівництва облради до громади Житомирщини із закликом розпочати інформаційне спілкування з російськими громадянами власними силами", - зазначив він.

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Годований наголосив на необхідності доносити до росіян правдиву ситуацію в Україні.

«Якщо кожен з нас хоча б раз у день буде додавати собі у друзі у соціальних мережах хоча б одного жителя Росії, переписуватись з ним російською мовою, репостити правильні меседжі, пояснювати що у нас інша країна, вести пропагандистську роботу на території Росії, то кремлівські вожді будуть себе відчувати дуже незручно. Наші мільйонні інформаційні посили у соціальних мережах – це наша інформаційна атака», - підкреслив він.

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На переконання Годованого, керівництво Росії боїться донесення до росіян правдивої інформації про стан справ у нашій державі.

"Адже найбільше чого боїться владна верхівка Російської Федерації – це того, щоб росіяни ні в якому разі не дізналися правду про Україну", - сказав заступник голови облради.