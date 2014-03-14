На Житомирщині прикордонники затримали росіянина з пістолетом «ТТ»

Чоловіка з пістолетом «ТТ» зупинили співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками митниці. На автомобіль «УАЗ», яким їхав росіянин, спрацював службовий собака. У ході огляду в салоні автівки знайшли пістолет «ТТ» та набої до нього.

Про затриманого повідомили співробітників правоохоронних органів. Наразі з’ясовуються обставини правопорушення та з якою метою чоловік віз зброю.

Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого російські військові окуповують Крим, а в регіонах України росіяни влаштовують провокації. Через це прикордонники працюють у посиленому режимі і вже не пропустили на територію України близько 4 тис. підозрілих росіян. Так, вранці 14 березня прикордонний наряд, що здійснював патрулювання у прикордонному регіоні поблизу населеного пункту Чонгар на Херсонщині, затримав російського військовослужбовця, який перевозив зброю.

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Затриманим виявився уродженець Чечено-Інгушської СРСР 1985 року народження, військовослужбовець в/ч 27777 Сусаров Рамзан. У багажнику автомобіля, на якому їхав військовослужбовець, виявлено автомат АК та 180 набоїв до нього, пістолет Макарова, а також військова форма одягу та бронежилет.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік проходить службу у Чеченському батальйоні «Восток». Також він повідомив, що цей батальйон передислокований в АРК та розміщений в м. Джанкой, і що він є стрілком-помічником гранатометника.