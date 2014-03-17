На Чернігівщині п'яний водій Mercedes випробував на міцність броню БТР
11:18, 17 березня 2014Суспільство
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У Чернігівській області водій автомобіля Mercedes отримав травми в результаті зіткнення з бронетранспортером Збройних Сил України, який стояв на узбіччі дороги.
Водій Мерседеса по п'яні врещался в БТР / Олег Крючков, Facebook
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері 15 березня на 132-му км автодороги Київ-Суми-Юнаківка недалеко від с. Петрівське Прилуцького району. Водій автомобіля Mercedes Vito скоїв зіткнення з "БТР-80" (бортовий номер 303), який стояв на узбіччі дороги. В результаті зіткнення водій автомобіля отримав тілесні ушкодження.
У прес-службі відділу ДАІ УМВС в області уточнили, що водій іномарки був у стані алкогольного сп'яніння.
Він не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням, тому допустив зіткнення з БТР.
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