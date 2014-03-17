На Чернігівщині п'яний водій Mercedes випробував на міцність броню БТР

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері 15 березня на 132-му км автодороги Київ-Суми-Юнаківка недалеко від с. Петрівське Прилуцького району. Водій автомобіля Mercedes Vito скоїв зіткнення з "БТР-80" (бортовий номер 303), який стояв на узбіччі дороги. В результаті зіткнення водій автомобіля отримав тілесні ушкодження.

У прес-службі відділу ДАІ УМВС в області уточнили, що водій іномарки був у стані алкогольного сп'яніння.

Він не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням, тому допустив зіткнення з БТР.