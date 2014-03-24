Завтра в Україні буде найтепліша погода в Європі: температура досягне +25°

Завтра в Україні пануватиме суха сонячна погода з максимальною температурою повітря +14 +22 градусів, місцями до +25 градусів. Навіть на півдні Європи температура повітря не перевищить +10 +18 градусів. Вночі в Україні буде прохолодно, +5 +11 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Атмосферний фронт західного циклону принесе до західних областей України короткочасні дощі, місцями з грозами. Фронт тут також знизить денну температуру повітря до +7 +12 градусів.

Читайте такожСиноптики розповіли, коли в Україну знову прийде похолодання

У західній частині очікуються місцями короткочасні дощі, можливі грози, при грозах окремі пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6 +11 тепла, вдень +7 +12 градусів.

У північних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, вдень +15 +20 градусів.

У центральних областях сухо і ясно. Температура повітря вночі +6 + 11 вдень +15 +20, місцями +20 +25 градусів.

На сході малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень +13 +18 градусів.

Читайте такожСиноптики прогнозують холодне літо

На півдні - сонячна суха погода. Температура повітря вночі +6 +11, вдень +17 +25, на узбережжі морів +8 +14 градусів.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +7 +9, вдень +16 +18 градусів.

Вітер очікується в Україні південно-східний, 5-12 м/с, при грозах пориви вітру до 15-20 м/с.