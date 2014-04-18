Завербований розвідкою РФ зрадник добровільно здався міліції

Два місяці він на території Криму стежив за пересуванням українських військових підрозділів і доповідав про стан обороноздатності вітчизняних збройних сил, повідомляє ТСН.

Підривну діяльність зрадник вів і на материковій частині, відстежуючи розміщення військових і правоохоронців на маршруті Одеса-Мелітополь-Луганськ. За державну зраду можна сісти на 12 років. Разом з тим, у прокуратурі повідомили - у справі з тяжкою статтею фігурує явка з повинною.

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На думку експертів, це може означати, що агент пішов на повну співпрацю зі слідством.

Так, за словами прокурора Запорізької області Олександра Шацького, частина друга статті, за якою звинувачують хлопця, передбачає - якщо людина добровільно прийшла у міліцію і покаялася у скоєному злочині, то стосовно неї кримінальна справа припиняється.