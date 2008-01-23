2007 рік був найкращим за 12 років - для металургії

2007 рік став для української гірничо-металургійної галузі найбільш вдалим за останні 12 років. Таку думку в інтерв`ю кореспондентові УНІАН висловив заступник міністра промислової політики України Сергій ГРИЩЕНКО.

За його словами, “рік, що минув, був, безумовно, кращим за останні 12 років роботи галузі. Це стосується перш за все обсягів виробництва основних видів металургійної продукції. Видобуток залізняку становив 77,4 млн. тонн (106% по відношенню до 2006 р.), виробництво коксу – 20,1 млн. тонн (105%), чавуну – 35,6 млн. тонн (108%), сталі – 42,8 млн. тонн (105%), прокату загального – 37,9 млн. тонн (105%), прокату готового – 36,2 млн. тонн (105%)», - зазначив заступник міністра.

При цьому він зазначив, що «зросли не тільки виробничі – «екстенсивні» - показники, але й такий важливий показник, як інвестиції в оновлення і розвиток виробничих фондів. Минулого року з розрахунку на 1 тонну сталі інвестиції становили більше 31 дол., тоді як раніше вони були на рівні 10-15 дол. і лише з 2005 р. перевищили 25 дол. Остання цифра характеризує середньоєвропейський рівень».

Повних економічних показників за рік ще немає, але за три квартали рентабельність металургійних підприємств в цілому була на рівні 18,09% порівняно з 14,09% за відповідний період 2006 року, додав С.ГРИЩЕНКО.

Що стосується обсягів виробництва металопродукції в 2008 році, то, за даними заступника міністра, розрахунки Мінпромполітики свідчать, що виробництво сталі може становити 44,5 млн. тонн (зростання до 2007 р. - на 3,9%). «Ця цифра цілком забезпечується постачаннями необхідних сировинних ресурсів, при рівні імпорту, що склався, залізняку, коксівного вугілля і коксу. Але, якщо ситуація із забезпеченням сировиною спроститься, то обсяг виробництва сталі може зрости до 46 млн. тонн. Ця цифра є підсумовуючою, за попередніми заявками металургійних підприємств», - уточнив заступник міністра.

Він також зазначив, що «поточний рік обіцяє бути напруженим за рядом позицій і перш за все щодо залізняку. Адже ми вже давно є частиною загальносвітового ринку, і прогнози на 2008 р. щодо ЗРС тут невтішні. Буде, а вірніше вже є, дефіцит руди, неминуче її подорожчання», - сказав він.

За даними С.ГРИЩЕНКА, у 2008 року металурги зіткнуться з дефіцитом коксу. «З коксу проблема не в потужностях коксохімічних підприємств, але в їх забезпеченні відповідною шихтою для коксування. Відома ситуація по шахті ім. Засядька, проблеми, що виникли минулого року на російських вугледобувних підприємствах – все це ускладнює ситуацію з коксом», - додав заступник міністра.