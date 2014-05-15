В аеропорту "Бориспіль" повідомили про вибухівку: пасажирів та персонал терміново евакуюють

"Наразі ми евакуювали людей у зв'язку з анонімним дзвінком, що надійшов, про нібито замінування одного з терміналів аеропорту", - повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі аеропорту.

За словами представника прес-служби, фахівці Міністерства внутрішніх справ проводять перевірку в обох діючих терміналах, оскільки під час анонімного дзвінка не було вказано, який конкретно термінал заміновано.

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Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.