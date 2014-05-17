На Львівщині за минулі три доби випало майже 200 відсотків місячної норми опадів – ОДА

Про це повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, сильні дощі, що випали 14 – 16 травня на території області (28-42мм, що становить 40-58% місячної норми), в Карпатах і Передкарпатті дуже сильні дощі (106-145мм, що становить 110-193% місячної норми), з поривами вітру до 19 м/сек призвели до розвитку високого дощового паводку на ріках басейну Дністра з підйомом води на 1,0-2,6м, місцями до 4,4-5,1м, формування значного місцевого та схилового стоку і сходження селів, внаслідок чого постраждали 42 населених пункти на території 10 районів і 3 міст обласного значення.

Станом на 17 травня, в області залишається знеструмленими 82 населених пункти, без газопостачання 30 населених пунктів (6629 абонентів фізичних осіб та 102 комунально-побутових споживачів), підтоплено 4325 домогосподарств, у т.ч.: затоплено 1020 житлових будинків в яких рівень води сягнув вище підлоги, підтоплено 43 багатоповерхових будинки комунальної власності, у т.ч.: затоплено 20 квартир розташованих на перших поверхах будинків, пошкоджено 87 об’єктів бюджетної та соціальної сфери.

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Відсутнє автомобільне сполучення з 17 населеними пунктами та ускладнений проїзд до 11 населених пунктів, підтоплено 2749 гектарів посівів сільгоспкультур в Дрогобицькому, Перемишлянському, Самбірському та Старосамбірському районах.

Вранці 17 травня, поблизу с. Пиняни Самбірського району, відбувається перелив води р. Стрв’яж через дамбу, існує загроза підтоплення населеного пункту. Проводяться організаційні заходи щодо евакуації населення (780 осіб).

Від стихії найбільше постраждали Старосамбірський і Самбірський райони області.

Збитки за наслідками паводку підраховуються.

Ситуація, що склалася, рішенням обласної комісії визначена, як надзвичайна місцевого рівня.

На постраждалих адміністративних територіях організовано роботу щодо ліквідації наслідків стихійного лиха.