Брати Коени зробили крок назустріч Оскару

Брати Ітан і Джоел Коени удостоєні премії американської Гільдії кінорежисерів за роботу над картиною "No Country for Old Men" ("Людям похилого віку тут не місце"), повідомляє Reuters.

На церемонії вручення премії Гільдії кінорежисерів Джоел Коен сказав: "Звичайно завжди приємно отримувати визнання критики і глядачів, але добитися визнання людей, які займаються тим , що і ти сам, - це щось особливе".

Фільму братів Коенів вдалося обійти інших претендентів на приз Гільдії: Пола Томаса Андерсона - "There Will Be Blood" ("Нафта"), Шона Пенна з фільмом "Into the Wild" ("До дикої природи"), Тоні Гілроя - "Michael Clayton" ("Майкл Клейтон") і Джуліана Шнабела - "The Diving Bell and the Butterfly" ("Скафандр і метелик").

Володарі цієї нагороди як правило потім перемагають і у відповідній номінації "Оскара". Кримінальна драма "Людям похилого віку тут не місце" висунута на здобуття премії американської кіноакадемії у восьми номінаціях, зокрема як кращий фільм і краща режисерська робота 2007 року.

За 60-річну історію вручення нагород Гільдії, лише шість разів думка її членів не співпала з результатами голосування в "оскарівскої" номінації "краща режисура". Церемонія вручення "Оскара" запланована в 2008 році на 24 лютого.

Лента.ру