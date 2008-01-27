Брати Коени зробили крок назустріч Оскару
Приз Гільдії кінорежисерів США
|Брати Коени і Мартін Скорсезе. Фото Reuters
На церемонії вручення премії Гільдії кінорежисерів Джоел Коен сказав: "Звичайно завжди приємно отримувати визнання критики і глядачів, але добитися визнання людей, які займаються тим , що і ти сам, - це щось особливе".
Фільму братів Коенів вдалося обійти інших претендентів на приз Гільдії: Пола Томаса Андерсона - "There Will Be Blood" ("Нафта"), Шона Пенна з фільмом "Into the Wild" ("До дикої природи"), Тоні Гілроя - "Michael Clayton" ("Майкл Клейтон") і Джуліана Шнабела - "The Diving Bell and the Butterfly" ("Скафандр і метелик").
Володарі цієї нагороди як правило потім перемагають і у відповідній номінації "Оскара". Кримінальна драма "Людям похилого віку тут не місце" висунута на здобуття премії американської кіноакадемії у восьми номінаціях, зокрема як кращий фільм і краща режисерська робота 2007 року.
За 60-річну історію вручення нагород Гільдії, лише шість разів думка її членів не співпала з результатами голосування в "оскарівскої" номінації "краща режисура". Церемонія вручення "Оскара" запланована в 2008 році на 24 лютого.