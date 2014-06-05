У Маріуполі похоронне бюро подарувало ДНР труну з написом «Геть з міста» (фото)

Процесія супроводжувалася потужним звуком, який видавала металева труна, стикаючись з асфальтом. Це привернуло увагу жителів міста.

Провезти труну по центру міста вирішили власники похоронного бюро «Скорбота» і заявили, що зробили це навмисно. «Таким чином, прикрасивши труну в кольори прапора Донецької народної республіки (ДНР), ми вирішили відреагувати на загрози від представників ДНР в адресу наших сімей і дітей», - зазначив один з власників похоронного бюро Микола Сапаров, додавши, що на одній стороні труни було написано «За дітей», а на іншій - «Геть з міста».

Після того, як труну провезли по центральному проспекту, власники похоронного бюро залишили її на перетині проспекту Леніна і вулиці Грецької - саме там, де знаходиться штаб ДНР.

Як повідомляє 0629, представники ДНР спочатку перенесли труну подалі від свого штабу, а потім забрали її до себе за барикади.

Нагадаємо, кілька днів тому до одного з братів Сапарових звернулися 2 громадянина, один представився бійцем ДНР, назвався Кадетом і людиною Андрія Борисова. Він зажадав на потреби армії ДНР одноразову виплату 500 тис. грн. І в подальшому щомісячну допомогу ДНР - 100 тис. грн. У разі непокори натякнули, що можна опинитися в підвалі або можуть пропасти діти, яких назвали поіменно. У ДНР цю інформацію спростували.