Над Краматорськом з вертольота розкидали інструкції для мирного населення

Як повідомляють Новини Донбасу, листівки з інструкцією для мирних жителів розкидалися сьогодні, однак за чиєю ініціативою це робилося поки невідомо.

В інструкції шістьма пунктами розписано чого не варто робити, щоб не наражати себе та близьких на небезпеку. Крім того, внизу листівки вказані телефони гарячих ліній СБУ і МВС.