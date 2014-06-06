Над Краматорськом з вертольота розкидали інструкції для мирного населення
17:51, 06 червня 2014Суспільство
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У Краматорську Донецької області з вертольота над містом розкидали листівки з інструкцією по виживанню в місцях, де діють озброєні терористи.
Інструкція по виживанню для жителів міста / фото http://novosti.dn.ua
Як повідомляють Новини Донбасу, листівки з інструкцією для мирних жителів розкидалися сьогодні, однак за чиєю ініціативою це робилося поки невідомо.
В інструкції шістьма пунктами розписано чого не варто робити, щоб не наражати себе та близьких на небезпеку. Крім того, внизу листівки вказані телефони гарячих ліній СБУ і МВС.
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