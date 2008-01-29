Міністр МНС відвідав місце вибухів під Новобогданівкою

В цьому році для ліквідації наслідків вибухів на артилерійських складах під Новобогданівкою в бюджеті передбачено майже 43 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, який відвідав 275-ту артилерійську базу ракет і боєприпасів у Запорізькій області.

За його словами, на початку 2004 року окремі експерти передбачали, що на повну очистку території під Новобогданівкою треба буде витратити близько півмільярда гривень, однак завдяки застосуванню принципово нових технологічних рішень витрати на цю роботу стали набагато меншими. Які саме суми були витрачені, В.ШАНДРА не уточнив.

Разом з тим він зауважив, що МНС вдалося підняти зарплати вибухотехнікам. В контексті останнього міністр сказав: «Безумовно, це героїчний труд у мирний час, для того, щоб територію зробити безпечною».

Продовжуючи тему ліквідації наслідків вибухів та фінансування, В.ШАНДРА зауважив, що названих ним коштів наразі на рахунку МНС немає, «але в бюджеті вони закладені, будемо сподіватися, що надійдуть вчасно».

За словами В.ШАНДРИ, роботи планується провести у два етапи. Тобто, до 30 березня вибухотехніки МНС мають знешкодити вибухонебезпечні предмети другої категорії (ті, які пошкоджені внаслідок вибухів на артскладах), а до 30 квітня знищити вибухонебезпечні предмети першої категорії. Водночас, як зазначив В.ШАНДРА, до кінця жовтня цього року територія під Новобогданівкою має бути повністю зачищена і передана або Міністерству оборони, або місцевій громаді.

Як зауважив міністр, завершення вилучення боєприпасів необхідно провести до вказаної дати через те, що на початку травня “почнеться тепло”, і снаряди, які від вибухів розкидані під Новобогданівкою, прогріватимуться до температури 50-70 градусів, що, у свою чергу, може призвести до нових вибухів. «Щоб у літо ми не увійшли зі снарядами, які лежать на поверхні, потрібно в такий період, поки прохолодно, їх знешкодити», - сказав міністр. За словами В.ШАНДРИ, подальша зачистка території відбуватиметься на глибині від 1 до 3 метрів.

Говорячи про безпосередні роботи, які наразі проводять піротехніки МНС, В.ШАНДРА поінформував, що щодня фахівці знешкоджують в середньому від 20 до 40 тонн боєприпасів. У той же час В.ШАНДРА зазначив, що «точно ніхто не знає (скільки залишилося знешкодити – УНІАН), але за приблизними оцінками, це близько 8 тис. 200 тонн”.

Як повідомляв УНІАН, пожежі й вибухи снарядів на складі боєприпасів 275-ї артилерійської бази відбувалися за останні три роки тричі: в травні 2004 року, липні 2005 року та серпні 2006 року. В результаті загинуло п`ятеро осіб, було поранено понад 10 осіб.