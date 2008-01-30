Можливі ротації в керівництві Ощадбанку не треба політизувати

Питання щодо можливих ротацій у складі Наглядової ради та Правління Ощадбанку не повинно політизуватися, воно перебуває виключно в площині оцінки внутрішньої діяльності самого банку. На цьому наголосив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України, член наглядової ради Ощадбанку Андрій ПИШНИЙ, повідомляє прес-служба Президента України.

«Політичний підтекст окремих заяв із зазначеного приводу не сприяє об’єктивному розгляду Наглядовою радою питання результатів діяльності банку. Ще раз наголошую – держава зробила майже все для роботи банку. Ніякої політики тут немає і бути не повинно», – сказав А.ПИШНИЙ.

Він підкреслив, що повернення заощаджень вкладникам Ощадбанку СРСР стало можливим, в першу чергу, завдяки консенсусу, якого досягли у цьому питанні всі гілки української влади.

Заступник секретаря РНБОУ наголосив, що призначення та звільнення голови та членів Правління банку є виключно компетенцією Наглядової ради, і це визначено ст. 7 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Говорячи про якість реалізації і наслідки компенсацій втрачених заощаджень, А.ПИШНИЙ звернув увагу на важливість чіткого розподілу сфер відповідальності між органами влади та безпосередньо Ощадним банком у цьому питанні. «Роль та функції, що виконує банк при реалізації проекту з виплати компенсацій втрачених заощаджень, є безумовно пріоритетною, але не єдиною метою діяльності банку. Для голови Правління банку стабільна прибуткова та безперебійна робота банку повинна бути не менш важливою, ніж виконання разового урядового завдання», – наголосив він.

А.ПИШНИЙ висловив упевненість, що скоординовані дії середньої ланки банку – керівників регіональних управлінь, які мають багатолітній досвід роботи, забезпечить поступову нормалізацію процесу реєстрації вкладників та виплати компенсацій. «Саме їм вдалося відпрацювати оптимальну модель поведінки із роздратованими вкладниками, незважаючи на потоки суперечливої інформації від Правління банку. Їхня діяльність є запорукою того, що жодні зміни у складі Правління вже не зашкодять налагодженому процесу», – підкреслив А.ПИШНИЙ.

Він також додав, що найближчим часом буде ініційоване засідання Наглядової ради Ощадбанку, де предметом розгляду стануть проблеми щодо якості реалізації і наслідки компенсацій втрачених заощаджень.