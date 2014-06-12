В Україні затримали 76 п'яних водіїв автобусів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України. (Операція «Автобус - 2014» розпочалася з 20 травня і триватиме до 20 червня).

Також за час проведення операції «Автобус» працівники ДАІ задокументували близько тисячі порушень пасажироперевізниками швидкісного режиму, зазначається в повідомленні.

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При цьому в ДАІ поінформували, що за безпечним рухом пасажирського транспорту слідкуватиме також спецзагін ДПС особливого призначення.

Зокрема, з 16 червня патрулі спецзагону особливого призначення будуть здійснювати нагляд за дорожнім рухом у Києві та на Хмельниччині, йдеться в повідомленні.

У рамках комплексу профілактичних заходів працівники спецзагону перевірять дотримання пасажироперевізниками дотримання вимог законодавства та прослідкують, аби водії автобусів неухильно дотримувалися Правил дорожнього руху.