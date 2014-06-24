Не називайте нас біженцями, ми тимчасові переселенці - житель Костянтинівки

Про це розповів житель Костянтинівки Олександр, який був змушений залишити Донбас і переїхати до Києва.

"Я спокійно жив у своєму місті, не було ніяких проблем, навіть виступав на мітингах. Тоді ми думали, що все буде добре. А потім прийшли "зелені чоловічки", і мені сказали, що я перебуваю в якихось списках. Мені довелося виїхати з міста. Думаю, про списки - це правда, бо двох хлопців зі "Свободи" захопили ті, кого називають ДНР. Зараз одного відпустили, а один досі в полоні", - цитує Олександра "Сегодня".

Чоловік також просить не називати людей, які залишили Донбас, біженцями. "Не називайте нас біженцями, ми тимчасові переселенці. Ми не втекли зі своєї країни, ми знаходимося в своїй країні, просто тимчасово переїхали до друзів у Київ", - пояснює Олександр.

Крім того, житель Костянтинівки каже, що представники ДНР часто захоплюють людей у полон. "Всі, хто може чітко сказати вголос слово "Україна", сидять у підвалах. Люди, які підтримують Україну, змушені мовчати. Їх або посадили в підвали, або зробили все, щоб вони залишили Донбас", - підкреслив Олександр.