На залізничному вокзалі Києва запрацює пункт допомоги переселенцям
18:59, 04 липня 2014Суспільство
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З 7 липня на центральному залізничному вокзалі почне цілодобову роботу інформаційний пункт допомоги громадянам, які переміщуються з окупованого Криму і районів АТО.
Переселенцям будуть допомагати на центральному Ж/Д вокзалі Києва / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій (ГУ ДСНС) в Києві, про це йшла мова на нараді в ГУ ДСНС в Києві.
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Керівництво ГУ ДСНС в Києві налагодив співпрацю з державною адміністрацією залізничного транспорту "Укрзалізниця".
У приміщеннях вокзалу буде розміщена інформація, де саме знаходиться консультаційно-інформаційний пункт. На перонах, на які прибувають поїзди південно-східного напрямку, будуть працювати співробітники ГУ ДСНС в Києві, соціальних служб та волонтери громадських організацій, які допоможуть громадянам визначитися з подальшими діями.
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