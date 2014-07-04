На залізничному вокзалі Києва запрацює пункт допомоги переселенцям

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій (ГУ ДСНС) в Києві, про це йшла мова на нараді в ГУ ДСНС в Києві.

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Керівництво ГУ ДСНС в Києві налагодив співпрацю з державною адміністрацією залізничного транспорту "Укрзалізниця".

У приміщеннях вокзалу буде розміщена інформація, де саме знаходиться консультаційно-інформаційний пункт. На перонах, на які прибувають поїзди південно-східного напрямку, будуть працювати співробітники ГУ ДСНС в Києві, соціальних служб та волонтери громадських організацій, які допоможуть громадянам визначитися з подальшими діями.