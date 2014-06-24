В Дніпропетровській області зареєстровано понад тисячу переселенців з Донбасу та Криму

Про це на прес-конференції повідомив заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради Юрій Журавльов.

«Переселенцям, які звертаються до центру надають тимчасове житло в гуртожитках комунальної власності. Наразі в Дніпропетровську кімнати у гуртожитках заповнені, людей селять у інших містах нашої області», - зазначив Журавльов.

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За його словами, до вирішення питання з житлом, переселенці можуть залишитись у гуртожитку, який працює при координаційному центрі «Допомога Дніпра». Тут переселенцям допомагають з продуктами харчування та одягом, сприяють оформленню соціальних виплат, влаштуванню дітей у дитсадки та школи, переведенню студентів до навчальних закладів, відновленню паспортів та інших документів. Представники департаментів, управлінь та служб Дніпропетровської обласної і міської ради працюють у координаційному центрі в черговому режимі.

За інформацією Журавльова, на даний момент до базових центрів зайнятості в Дніпропетровській області звернулось понад 130 переселенців, переважно мешканці Донеччини та Луганщини, з них працевлаштовані більше 30 осіб.

Активну роботу із зареєстрованими переселенцями ведуть і представники обласної організації Червоного Хреста, які крім допомоги харчами та одягом, займаються пошуком їхніх близьких.