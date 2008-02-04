Казахстан підняв ціну на транзит газу для Газпрому

АТ "Казтрансгаз" і ВАТ "Газпром" домовилися про підвищення тарифної ставки за транзит середньоазіатського і російського газу через територію Казахстану в 2008 р. з 1,1 дол. до 1,4 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км. Про це повідомляє прес-служба "Казтрансгаза".

Відповідний договір підписали АТ "Інтергаз Центральна Азія" ("дочка" "Казтрансгаза") і Газпром. Новий тариф діє з 1 січня ц.р. і не підлягає зміні протягом 2008 р.

Планується, що загальний обсяг транзиту російського газу в 2008 р. складе більше 47 млрд куб. м, середньоазіатського - більше 54 млрд куб. м. Транзит газу здійснюється магістральними газопроводами "Союз", Оренбург - Новопсков, "САЦ", Бухара - Урал, Макат - Північний Кавказ, Окарем - Бейнеу.

РБК