Щоб вирішити проблеми сучасності, українцям потрібно усвідомити свою історію - УПЦ

Таку точку зору висловив керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич) в інтерв'ю "УНІАН-Релігії" до Дня Хрещення Русі.

«У нашій історії, великій християнській культурі, в духовному досвіді багатьох поколінь православних християн, закладений колосальний потенціал і духовно-морального, і культурно-соціального, і економічного возрожденія. Щоб вирішити проблеми сучасності, нам потрібно усвідомити свою історію, витягти з неї всі необхідні уроки. Ми будемо сильним і процвітаючим народом, тільки якщо будемо єдині, і якщо головним орієнтиром нашого суспільного та особистого життя буде Христос», - вважає митрополит Антоній.

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Владика зазначив, що Хрещення Русі «показує нам приклад єдності, здатність об'єднуватися в ім'я спільних вищих цілей».

«Християнство є державотворчим чинником, що послугувало могутнім імпульсом до духовного, культурного і соціального розвитку нашого народу. Тому будь-які спроби вибудувати політичну чи соціальну парадигму в сучасному суспільстві, без урахування глибоких християнських коренів нашої держави, приречені на провал», - підкреслює керуючий справами УПЦ.

Разом з тим, митрополит Антоній вважає, що «яке б рішення ми не взяли зараз, воно має співвідноситися з нашою традицією».

«Не слід забувати, що вибір Володимиром християнства визначав становище нашої країни не тільки в релігійній, а й у культурній сферах. Цей історичний прецедент має завжди бути у нас в пам'яті при прийнятті будь-якого рішення. Ми повинні пам'ятати: прийняття християнства зробило з конгломерату слов'янських племен потужне державне утворення», - нагадав церковний ієрарх.

Митрополит Антоній закликав українців посилити молитви за мир і процвітання нашого народу.

«Князю Володимиру вдалося об'єднати слов'ян в єдиний християнський народ. І ця єдність, і сама віра православна - як найбільший скарб зберігалася і передавалася з покоління в покоління нашими благочестивими предками. Ми зобов'язані зберегти і примножити велике духовне надбання нашого народу», - підсумував митрополит.

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