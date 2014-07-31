У лісах Черкащини оголошено високий та надзвичайний клас пожежної небезпеки
12:17, 31 липня 2014Суспільство
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У лісах Черкаської області сьогодні оголошено високий (4-й) та надзвичайний (5-й) клас пожежної небезпеки.
У лісах Черкащини оголошено високий та надзвичайний клас пожежної небезпеки / Фото: УНИАН
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства, високий клас пожежної небезпеки встановлено в зв'язку з тим, що на Черкащині встановилася суха, спекотна погода, з денною температурою повітря +30С та вище без опадів.Читайте такожВ Україну насувається спека: температура підніметься до +36°, дощів практично не обіцяють
Також відсьогодні вступає в силу заборона на відвідування громадянами лісів та в’їзд до зелених масивів транспортних засобів. Заборона діє для всіх, окрім працівників державної лісової охорони.
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