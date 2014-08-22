В Україні посилюють заходи безпеки через вірус лихоманки Ебола

Україна посилила заходи безпеки через спалах лихоманки Ебола в Західній Африці, де вирує епідемія, якої світ досі не знав. Про це йдеться у сюжеті ТСН.19.30.

Щоб запобігти занесенню вірусу до України, екіпажам літаків наказано особливо уважно стежити за пасажирами і повідомляти про недужих на борту. В українському Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що лікарні та персонал готові приймати таких хворих.

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Вірус надзвичайно заразний і смертельний – у світі занедужало 2473 людини, понад тисяча з них померли. Симптом лихоманки – висока температура . На третій день кров перестає згортатися, виникають крововиливи по всьому тілу.

Нині в Олександрівській лікарні Києва спостерігають за чоловіком, що контактував з іноземцем, якого у Гвінеї госпіталізували з підозрою на лихоманку Ебола.

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"Він здоровий, жодних клінічних симптомів у нього нема ми його ізолювали і зараз думаємо, як нам швидше отримати відповідь звідти, щоб не витримувати його всі повних три тижні з момента останнього контакту, щоб він не лежав у стаціонарі", - каже Ольга Голубовська, головний позаштатний спеціаліст з інфекційних хвороб МОЗ України.