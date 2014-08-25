У Маріуполі обстановка стабільна, всі сховища перебувають у повній готовності

У Маріуполі Донецької області зберігається стабільна обстановка, в повній готовності перебувають всі сховища і об'єкти для укриття.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Маріупольської міської ради.

Читайте такожРНБО: Траса Новоазовськ-Маріуполь перебуває під контролем (карта АТО)

Згідно з повідомленням, сьогодні о 8.30 міський голова Юрій Хотлубей провів робочу нараду зі своїми заступниками, головами районних адміністрацій і селищними головами, керівниками комунальних підприємств, на якому були поставлені завдання щодо життєзабезпечення міста.

На нараді відзначалося, що всі комунальні підприємства міста в даний час працюють в штатному режимі, здійснюються планові заходи щодо підготовки до опалювального сезону. У повній готовності перебувають всі сховища і об'єкти для укриття. Оперативно виявляється вся необхідна допомога військовим і почата роздача продовольчих наборів вимушеним переселенцям, говориться в повідомленні.

Також у штатному режимі з цілодобовим чергуванням працюють лікувальні установи міста і станція швидкої медичної допомоги, є весь необхідний запас медикаментів.

Відповідно до встановлених термінів у навчально-виховних установах Маріуполя завершена підготовка до початку навчального року.

Крім того, співробітниками міліції цілодобово здійснюється посилене патрулювання вулиць міста.

Водночас міська рада рекомендувала жителям міста з міркувань особистої безпеки утриматися від переміщень у напрямі потенційно небезпечних районів, говориться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні вранці колона бронетехніки з Росії прорвалася на територію України.

Читайте такожСеменченко: До 40 одиниць бронетехніки з РФ прорвалися через кордон і рухаються в бік Маріуполя

За даними командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка, близько 50 одиниць бронетехніки з Росії незаконно перетнули український кордон у районі Новоазовська Донецької області, при цьому велика частина цієї техніки попрямувала в район Маріуполя.

Водночас прес-центр штабу АТО повідомив, що українським прикордонникам вдалося зупинити подальше просування до України цієї техніки.

Також повідомляється, що підрозділи Державної прикордонної служби перекрили основні напрями руху російської техніки і продовжують вести бій в напрямі Новоазовськ-Маріуполь.