У Черкаській єпархії УПЦ МП дозволили не поминати на богослужіннях патріарха Кирила

Про це свідчать підсумки опитування громадської думки священиків, які сьогодні зібралися на традиційну нараду в управлінні Черкаської єпархії під головуванням Високопреосвященнішого Митрополита Черкаського і Канівського Софронія, повідомляє прес-служба Черкаської єпархії УПЦ.

За підсумками підрахунку, переважна більшість присутніх – 70 проти 55 – висловилися однозначно за помісну Українську Православну Церкву, зазначивши при цьому, що цей процес повинен відбуватися винятково на підставі чинних церковних канонів і християнського заповіту любові Божої.

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Було також обговорено питання про доцільність поминання Патріарха Московського і всієї Русі Кирила по всіх храмах єпархії.

Священики наводили численні приклади незгоди багатьох парафіян з цією практикою, обурення і навіть протестів, враховуючи пропагандистську істерію, яку насаджують російські ЗМІ щодо України і української нації, створюючи з неї образ ворога.

Владика Софроній благословив звершувати поминання Патріарха там, де немає протестів з боку людей, зазначивши, що воно здійснюється після кожного архієрейського богослужіння, не порушуючи церковних канонів.