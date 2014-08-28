У Черкаській єпархії УПЦ МП дозволили не поминати на богослужіннях патріарха Кирила
Переважна більшість духовенства Черкаської єпархії підтримує ідею створення незалежної помісної Української Православної Церкви
Про це свідчать підсумки опитування громадської думки священиків, які сьогодні зібралися на традиційну нараду в управлінні Черкаської єпархії під головуванням Високопреосвященнішого Митрополита Черкаського і Канівського Софронія, повідомляє прес-служба Черкаської єпархії УПЦ.
За підсумками підрахунку, переважна більшість присутніх – 70 проти 55 – висловилися однозначно за помісну Українську Православну Церкву, зазначивши при цьому, що цей процес повинен відбуватися винятково на підставі чинних церковних канонів і християнського заповіту любові Божої.
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Було також обговорено питання про доцільність поминання Патріарха Московського і всієї Русі Кирила по всіх храмах єпархії.
Священики наводили численні приклади незгоди багатьох парафіян з цією практикою, обурення і навіть протестів, враховуючи пропагандистську істерію, яку насаджують російські ЗМІ щодо України і української нації, створюючи з неї образ ворога.
Владика Софроній благословив звершувати поминання Патріарха там, де немає протестів з боку людей, зазначивши, що воно здійснюється після кожного архієрейського богослужіння, не порушуючи церковних канонів.