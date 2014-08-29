Працівників Маріупольського порту вивозять з Донбасу - ЗМІ

У Маріуполі керівники філії ДП «АМПУ», ДП «ММТП» і профспілкового комітету порту прийняли рішення сприяти сім'ям портовиків, які бажають покинути зону АТО.

Централізовані виїзди будуть здійснюватися по мірі комплектування груп, повідомляє 0629 з посиланням на прес-службу порту.

«Це - не загальна евакуація, і причин для паніки немає, - зазначив голова профкому порту Ігор Анашкін. - Ми розуміємо можливу стурбованість наших співробітників. І якщо це якось може впливати на якість виконання їх обов'язків, то ми повинні створити для них всі умови для нормальної роботи».

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Вже сьогодні сім'ї маріупольських портовиків готовий прийняти санаторій «Куяльник» в Одеській області. Допомогти з розміщенням працівників Маріупольського МТП та членів їх сімей також готові інші порти континентальної частини України, які мають власні об'єкти соціальної сфери. Усі витрати на переїзд, проживання та 3-х разове харчування членів сімей портовиків бере на себе профком Маріупольського порту.

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Працівникам порту, охочим виїхати разом зі своїми сім'ями, надається право на оформлення невикористаної частини відпустки або відпустки без утримання відповідно з КЗпП України.

При цьому масового оформлення відпусток у Маріупольському порту не відбувається, і порт продовжує працювати в штатному режимі.