Ближні печери Києво-Печерської лаври убезпечили від можливого підтоплення

У Києво-Печерській лаврі убезпечили Ближні печери від можливого підтоплення природними і техногенними підземними водами.

Як повідомив "УНІАН-Релігії" начальник відділу капітального будівництва Києво-Печерської лаври протоієрей Георгій Кабашний, зокрема, виконано комплекс дренажних робіт з відведення водних потоків від Ближніх печер.

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«Підтоплення може призвеcти печери в аварійний стан, вони можуть обвалитися. Монастир постійно вирішує проблеми зі зниження рівнів і відведення підземних потоків, які йдуть до Ближніх печер з боку вулиці Лаврської», - сказав Кабашний, додавши, що роботи виконані власними силами - за кошти лаври та благодійників.

За його словами, на сьогоднішній день вже виконано перший етап - будівництво підземної протизсувної споруди.

«Ми перейшли до другого етапу - відновлюємо братський корпус №40 на збереженому фундаменті зі створенням додаткової дренажної системи для відводу підземних грунтових вод. Коли ця робота буде виконана, ми повністю убезпечимо Ближні печери від підтоплення», - пояснив Кабашний.

Також він повідомив про роботи з укріплення схилу над Дальніми печерами лаври: «Зараз йде один з етапів комплексної роботи з водовідведення, водопониження і дренування схилу в районі Дальніх печер, щоб забезпечити безпечне сходження води в районі галереї між Ближніми і Дальніми печерами і далі, вниз, до храму Живоносне джерело».

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Як повідомив "УНІАН-Релігії" головний архітектор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Олександр Романченко, в останні роки на території нижньої лаври активізувалися зсувні процеси і осідання поверхні. Зокрема, було зафіксовано руйнування бетонних підпірних інженерних конструкцій, розширення тріщин, провали і осідання грунту в районі схилу Лаврського яру, прилеглого до ділянки монастирського овочесховища, побудованого на південному схилі Лаврського яру наприкінці 1980-х - початку 1990-х рр., після передачі монастирю нижньої лаври.

Зараз в рамках проведення протизсувних заходів монастирем проводяться роботи зі зміцнення аварійного схилу біля корпусів № 52 та № 53 з реконструкцією овочесховища.