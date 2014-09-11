В Ізраїлі відзначили, що кількість паломників-хасидів в Умані у цьому році збільшиться

До Умані Черкаської області цього року на святкування 5775 іудейського нового року Рош-га-Шана 24 вересня, незважаючи на складну ситуацію в Україні, приїдуть понад 35 тис. паломників-хасидів з 25 країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра внутрішніх справ Держави Ізраїль Фаїна Кіршенбаум під час зустрічі з головою Черкаської облдержадміністрації Юрієм Ткаченком.

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За її словами, цього року кількість прочан значно зросте порівняно з минулим роком. Також збільшиться кількість хасидів з Ізраїлю, і вони не бояться їхати в Україну.

Як сказала Кіршенбаум, для безпеки жителів Умані і хасидів з Ізраїлю приїдуть 18 поліцейських замість 12 (як торік). Також в Умані цього року працюватиме консульський відділ Посольства Держави Ізраїль в Україні.

Як повідомив журналістам посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські, «задоволено всі наші прохання щодо безпеки паломників, а ми в свою чергу будемо прагнути задовольнити всі побажання місцевої влади». Він зазначив, що в хасидів склався гарний діалог з місцевими громадськими організаціями.

Голова Черкаської ОДА Ткаченко наголосив, що візит ізраїльської делегації в непростий для України час сприймається як ще один вияв підтримки з боку цієї держави. Він подякував ізраїльтянам за допомогу в лікуванні українців, які постраждали під час подій на Майдані та у зоні АТО.

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Як повідомляв УНІАН, торік Новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана в Умані зустріли майже 30 тис. паломників з 16 країн, переважно з Ізраїлю.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму.

Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.