100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки від Андруховича, Жадана, Забужко та інших

29 лютого відомі автори презентують книгу "25 есе про любов".

Як повідомив генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький, в одній книзі, повна назва якої - "100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки", будуть представлені 25 авторів.

Двомовна книга об`єднає есе про любов відомих письменників. Зокрема, це будуть добутки таких авторів, як:

Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Богдан Жолдак, Оксана Забужко, Андрій Курков, Марія Матіос, Юрко Покальчук, Володимир Цибулько, Софія Андрухович, Андрій Бондар, Юрій Винничук, Лариса Денисенко, Володимир Єшкилєв, Юрій Іздрик, Ірена Карпа;

Таня Малярчук, Костянтин Москалець, Галина Пагутяк, Ігор Померанцев, Світлана Поваляєва, Тарас Прохасько, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко й Олесь Ульяненко.

Більшість текстів написані спеціально для книги, але є і такі, котрі вже видавалися раніше.

Зокрема, есе Покальчука називається "Як тебе не любити". Автор каже, що твір присвячений не Києву, це його думки про любов та її розмаїтість.

Курков повідав, що написав есе про традиційну любов.

Автором ідеї збірки есе й укладачем книги за участі президента Львівського форуму книговидавців Олександри Коваль виступив відомий мистецтвознавець Сергій Васильєв. Перший тираж складе 4 тис. екземплярів.

Презентація книги запланована на 29 лютого в "гучній і веселій" атмосфері.

Українська правда/Життя