У Маріуполі склали кілометровий прапор України (фоторепортаж)
01:40, 14 вересня 2014Суспільство
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Мешканці Маріуполя отримали кілометровий прапор від киян і склали свій - для інших міст, які перебувають під ударом.
REUTERS
Маріуполь в українських прапорах і вишиванках. Тисячі жителів вийшли на одну з площ міста на мітинг. Головні гасла - "Не чіпайте Маріуполь" і "Росіяни, отямтеся", йдеться в сюжеті ТСН.
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Основна подія сьогодні - кілометровий прапор із побажаннями для мешканців міста, який приїхав із Києва. Його вже роз'єднали на невеликі прапорці та віддали місцевій школі.
Сьогодні на цій же площі виготовили свій кілометр прапора - його передаватимуть мешканцям інших міст, що знаходяться під ударом.
Маріуполь в українських прапорах та вишиванках
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