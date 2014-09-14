У Маріуполі склали кілометровий прапор України (фоторепортаж)

Маріуполь в українських прапорах і вишиванках. Тисячі жителів вийшли на одну з площ міста на мітинг. Головні гасла - "Не чіпайте Маріуполь" і "Росіяни, отямтеся", йдеться в сюжеті ТСН.

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Основна подія сьогодні - кілометровий прапор із побажаннями для мешканців міста, який приїхав із Києва. Його вже роз'єднали на невеликі прапорці та віддали місцевій школі.

Сьогодні на цій же площі виготовили свій кілометр прапора - його передаватимуть мешканцям інших міст, що знаходяться під ударом.