Український фільм "Плем’я" здобув перемогу на Міланському кінофестивалі
Стрічку «Плем'я» українського режисера Мирослава Слабошпицького визнано найкращим повнометражним фільмом міжнародного Міланського кінофестивалю, який проходив в Італії з 4 по 14 вересня.
Головний приз фестивалю фільм «Плем'я» розділив з картиною Navajazo режисера Рікардо Сілви, повідомляє Телекритика. За словами журі, рішення нагородити дві стрічки далося суддям непросто, оскільки обидві стрічки розширюють межі кіномови і жанрів.
15 вересня відбудеться прем'єра фільму «Плем'я» в Парижі. Серед очікуваних гостей показу - французькі режисери Гаспар Ное («Незворотність») і Бруно Дюмон («Фландрія»).
Читайте такожГрупа фільму «Плем’я» виявила порушення під час голосування Українського Оскарівського комітету Фільм «Плем'я» буде представлений в офіційній програмі Pearls («Перлини») 62-го Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні (Іспанія), що пройде 19-27 вересня, а також було представлено у програмі Discovery («Відкриття») 38-го Міжнародного кінофестивалю в Торонто (Канада).
Раніше стрічка «Плем'я» здобула три призи конкурсної програми «Тиждень критики» Міжнародного Каннського кінофестивалю.
В український прокат стрічка вийшла 11 вересня. Побачити «Плем'я» можна на екранах 36 кінотеатрів.