Український фільм "Плем’я" здобув перемогу на Міланському кінофестивалі

Головний приз фестивалю фільм «Плем'я» розділив з картиною Navajazo режисера Рікардо Сілви, повідомляє Телекритика. За словами журі, рішення нагородити дві стрічки далося суддям непросто, оскільки обидві стрічки розширюють межі кіномови і жанрів.

15 вересня відбудеться прем'єра фільму «Плем'я» в Парижі. Серед очікуваних гостей показу - французькі режисери Гаспар Ное («Незворотність») і Бруно Дюмон («Фландрія»).

Читайте такожГрупа фільму «Плем’я» виявила порушення під час голосування Українського Оскарівського комітету Фільм «Плем'я» буде представлений в офіційній програмі Pearls («Перлини») 62-го Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні (Іспанія), що пройде 19-27 вересня, а також було представлено у програмі Discovery («Відкриття») 38-го Міжнародного кінофестивалю в Торонто (Канада).

Раніше стрічка «Плем'я» здобула три призи конкурсної програми «Тиждень критики» Міжнародного Каннського кінофестивалю.

В український прокат стрічка вийшла 11 вересня. Побачити «Плем'я» можна на екранах 36 кінотеатрів.