Суд читає обвинувальний висновок генералам, причетним до Скнилівської трагедії

Сьогодні у Військовому апеляційному Центрального регіону розпочалося оголошення обвинувального висновку стосовно трьох колишніх генералів ВПС України Віктора СТРЕЛЬНИКОВА, Олександра ВОЛОШЕНКА, Володимира АЛЕКСЄЄВА та нинішнього першого заступника командуючого Повітряними силами Сергія ОНИЩЕНКА, які причетні до організації Скнилівського авіашоу, під час якого внаслідок падіння літака Су-27 у 2002 році загинуло 77 людей.

Як передає кореспондент УНІАН, у матеріалах обвинувального висновку, зокрема, зазначається, що, крім порушень, які були допущені пілотами при виконання фігур вищого пілотажу, є сукупність порушень в підготовці до демонстраційних польотів та службова недбалість посадових осіб. Зокрема, «правових підстав для святкування 60-ї річниці 14-го авіакорпусу не було». Як пояснюється у матеріалах висновку, відповідно до існуючих нормативно-правових актів, державним підприємствам, відомствам, установам, організаціям заборонено проводити масові заходи з нагоди чергової річниці не раніше, ніж через 25 років, з метою збереження бюджетних коштів. Тим не менше, як йдеться у висновку, командуючий на той час 14-м авіакорпусом С.ОНИЩЕНКО у квітні 2002 року прийняв рішення відсвяткувати 60-ту річницю з дня утворення корпусу та включити у програму заходів демонстраційні польоти на малій висоті з використанням фігур вищого пілотажу, зокрема на літаку Су-27УБ. Про це 23 квітня того ж року ним було видано відповідний наказ про створення організаційного комітету з підготовки до свята та телеграмою повідомлено на той час командуючого ВПС України В.СТРЕЛЬНИКОВА.

У свою чергу останній, знаючи про існуючі нормативні документи, «не заборонив С.ОНИЩЕНКУ святкування «надуманої» річниці». Натомість видав розпорядження підготуватися до проведення свята. У матеріалах висновку зазначається, що при цьому посадові особи знали, що для демонстраційних польотів «наявної нормативної бази в Україні немає», а тому обмежилися розпорядженнями, а не організацією роботи, зокрема, щодо розробки нормативних документів, які б регламентували проведення демонстраційних польотів. Крім того, посадовці не контролювали підготовку екіпажу до такого роду заходів. Насамперед до пілотів не було доведено розміри пілотажної зони, а незадовго до безпосередньо самого свята С.ОНИЩЕНКОМ було відмінено генеральну репетицію запланованого шоу на аеродромі «Скнилів», в тому числі і з використанням літака Су-27. Про таке своє рішення С.ОНИЩЕНКО поінформував В.АЛЕКСЄЄВА та О.ВОЛОШЕНКА, які погодилися з ним.

У той же час будь-яких документів, які підтверджували б проведення з льотчиками Су-27 ЄГОРОВИМ і ТОПОНАРЕМ штурманської підготовки не виявлено. Також не розроблялася спеціальна програма польоту для екіпажу; а репетиція демонстративного польоту проходила тільки один раз.

Разом з тим, посадові особи не перевірили дотримання правил безпеки в районі Скнилівського аеродрому та зони пілотування; не довели до населення, зокрема глядачів, інформацію про можливу небезпеку та ризик. В результаті, недостатньо підготовлений екіпаж літака почав виконувати фігури вищого пілотажу безпосередньо над летовищем у близькості до розташування людей, і при виконанні третьої фігури пілотажу (косої петлі с поворотом) пілоти допустили помилку, внаслідок якої літак зіткнувся з бетонним покриттям аеродрому і почав просуватися в напрямку глядачів шоу.

Як зазначив у бесіді з журналістами адвокат В.СТРЕЛЬНИКОВА Василь ДІДЕНКО, враховуючи те, що обвинувальний висновок міститься на майже 500 сторінках у чотирьох томах, його оголошення може розтягнутися на кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2002 року на військовому аеродромі Скнилів унаслідок падіння літака Су-27 загинули 77 осіб, зокрема 28 дітей. Ще 500 осіб визнані судом потерпілими.

24 червня 2005 року Військовий апеляційний суд Центрального регіону у Львові оголосив вирок шести льотчикам.

На даний час покарання у в`язниці відбуває тільки пілот Володимир ТОПОНАРЬ.

Кримінальні справи щодо чотирьох генералів Генеральна прокуратура виділила в окреме провадження.

25 лютого Військовий апеляційний суд Центрального регіону розпочав розгляд кримінальної справи за обвинуваченням чотирьох генералів ВПС України, причетних до організації авіашоу на Скнилівському аеродромі: першого заступника головнокомандувача Військово-повітряних сил С.ОНИЩЕНКА, колишнього головнокомандувача ВПС генерал-полковника запасу В.СТРЕЛЬНИКОВА, колишнього заступника головнокомандувача ВПС з бойової підготовки генерал-лейтенанта запасу О.ВОЛОШЕНКА і колишнього заступника начальника з бойової підготовки генерал-майора запасу В.АЛЕКСЄЄВА.