СБУ відкриває ”гарячу лінію” для росіян, які розшукують своїх зниклих на території України родичів

Про це сьогодні в ефірі ”Еспресо.тв” заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.

”З понеділка ми відкриємо у тому числі і можливість для російських родичів, насамперед матерів, для того, щоб вони могли опізнати тіла вбитих, розстріляних, або замордованих людей, якщо їхні родичі були на нашій території. В тому числі - для опізнання російських військовослужбовців, яких свої ж іноді і добивали, якщо вони були поранені”, - сказав Наливайченко.

За його словами, для цього російські громадяни з понеділка зможуть звертатися на ”гарячу лінію” СБУ, де за окремим телефонним номером російською мовою вони можуть надавати та отримувати інформацію щодо їхніх близьких, яких вони розшукують.

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Водночас голова СБУ наголосив, що розслідувати справи про військові злочини на сході України буде українська сторона під міжнародним контролем, ”але з повною відкритістю, щоб доля кожної людини була встановлена, щоб кожне тіло було ідентифіковане - хто це, де загинув і звідки приїхав”.

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