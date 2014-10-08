Нуланд: російські місця програми FLEX перейдуть Україні

Однак у своєму виступі перед українськими студентами в Києві, вона заявила, що тепер звільниться 300 додаткових місць для молодих українців, які захочуть взяти участь в програмі, повідомляє Крым.Реалии з посиланням на 5-й канал.

Нуланд також відзначила важливість проведення вільних і справедливих виборів до Верховної Ради і позачергових місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Читайте такожЗМІ: Російський школяр попросив політичного притулку в США через сексуальну орієнтаціюЗа її словами, якщо державний кордон буде захищено, якщо вибори в Україні будуть проведені вільно і справедливо не тільки до Верховної Ради, але й 7 грудня на Донбасі, тоді всі від цього отримають користь. Вона закликала українців ретельно вивчати інформацію про кандидатів у народні депутати напередодні голосування 26 жовтня.

Нагадаємо, 30 вересня російський уряд прийняв рішення про вихід з міжнародної освітньої програми FLEX. Раніше МЗС Росії заявляв лише про припинення участі в ній. За словами уповноваженого з прав дитини Павла Астахова, одна з причин - "грубе порушення американською стороною зобов'язань з безумовного повернення російських школярів, які прибули на навчання в США".

Російські школярі на початку жовтня провели збір підписів під петицією до уряду Росії з закликом дозволити їм брати участь у спільній зі США освітній програмі. За їх словами, для більшості дітей програма обміну школярами Future Leaders Exchange (FLEX), є єдиною можливістю повчитися в іншій країні, так як далеко не кожна родина в змозі заплатити великі гроші за навчання.