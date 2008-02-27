За підозрою у розбещенні неповнолітніх затримано настоятеля церкви

У Путивльському районі Сумської області за підозрою у розбещенні неповнолітніх міліція затримала 42-річного настоятеля церкви.

Як повідомила УНІАН співробітник Центру зв’язків із громадськістю Управління МВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що настоятель храму в селі Руднєво займається розбещенням неповнолітніх. З метою перевірки цієї інформації до села виїхали співробітники міліції та прокуратури. На місці вони з’ясували, що звинувачують священика колишня дружина, двоє його неповнолітніх дітей і два хлопчики із сусіднього району.

Згадані особи розповіли слідчим, що настоятель протягом останніх шести років час від часу вчиняв над ними розпусні дії, задовольняючи свої статеві потреби. Зазвичай розпусні вчинки він скоював у себе вдома, коли діти приходили до нього в гості погратися на комп’ютері. Коли становище стало зовсім нестерпним, вони розповіли про все матері. Підозри жінки підтвердилися після того, як, завітавши до колишнього чоловіка, вона на власні очі побачила, як останній розбещує неповнолітнього хлопчика.

За вказаним фактом прокуратурою Путивльського району порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 156 та ч. 2 ст. 153 Кримінального кодексу України.

Священик повністю відкидає звинувачення на свою адресу. Але, за словами Е.БІГАНОВОЇ, не на його користь говорить той факт, що свого часу затриманий уже мав проблеми із законом. Перш, ніж стати священнослужителем, підозрюваний у місті Славутич працював керівником дитячого гуртка. Тоді правоохоронні органи довели, що він вчиняв розпусні дії над дітьми, яких виховував. За це його було засуджено.

Настоятель храму затриманий у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання Путивльського міського відділу міліції. Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу - утримання під вартою.