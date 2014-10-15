На російські книжки планують ввести квоти

Про це розповів віце-прем'єр міністр України Олександр Сич у програмі "Сьогодні. Про головне" на каналі ТВі, інформує прес-служба Кабміну.

За його словами 30% російських книжок на український ринок потрапляє через так звані вікна на українсько-російському кордоні. Ще 25% нелегально додруковується в Україні, а решту нібито завозять легально.

"Сьогодні ми розробляємо нормативну базу, яка дозволить Держкомтелерадіо залучати широке експертне коло до ліцензуванню книжкової продукції, зокрема російського виробництва, яка буде потрапляти на український ринок", - сказав Сич.

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"Кажуть, що у разі заборони поширення російської книги, українські магазини збанкрутують. Тому змінювати пропорції присутності російського продукту на нашому ринку необхідно поступово. Якщо сьогодні вони 20% на 80% - не на користь української книги, треба завтра забезпечувати 30 на 70, а післязавтра - 40 на 60. І працювати поетапно в цьому напрямку, поки українська книга мінімум на 50% не буде представлена на українському ринку", - сказав чиновник і додав, що тема квотування є найбільш болючою для книговидавців.