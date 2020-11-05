Правоохоронці провели дві контрольовані закупки.

У Києві затримано поліцейського на збуті амфетаміну.

Читайте такожУ Києві викрили банду дилерів, які продавали амфетамін наркоманам (фото)Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, викрито співробітника столичної поліції на збуті психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинами ГУ НП у м. Києві налагодив канал збуту наркозалежним особам психотропної речовини амфетамін по 400 грн за грам.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели у поліцейського дві контрольованих закупки амфетаміну.

«Сьогодні, 5 листопада, після чергового збуту психотропної речовини співробітника поліції затримали», - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Також готується клопотання до суду про обрання правоохоронцю запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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Автор: Юлія Янкевич