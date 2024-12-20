Активним користувачам, які принаймні раз на місяць заходять в застосунок, не потрібно буде проходити повторну авторизацію.

В застосунку "Армія+" додали новий метод захисту даних і прибрали повторні авторизації. Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства оборони України (МОУ), це оновлення розв'язує питання з частим автоматичним виходом із застосунку і необхідністю нової авторизації.

Крім того, завдяки оновленню криптографічного шифрування було підвищено надійність роботи з даними.

"Вже 500 000 військовослужбовців використовують "Армія+". Щоб захистити дані, застосунок періодично видаляє інформацію про користувачів і просить повторно пройти авторизацію та підтвердити свою військову службу. Це запобіжник, який не дозволяє зловмисникам дістатися до інформації у застосунку", - зазначили у МОУ.

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Так, у новій версії дані мають криптографічне шифрування, що посилює безпеку застосунку.

"Активним користувачам, які принаймні раз на місяць заходять в "Армія+", не потрібно проходити повторну авторизацію. Згодом у застосунку зберігатимуться і відомості для електронних рапортів, зокрема Армія ID командира чи назва посади, щоб не вводити їх щоразу під час подачі документів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації, вони отримали багато коментарів та зауважень щодо необхідності постійної авторизації у застосунку від користувачів:

"Завдяки технології криптографії ми посилили безпеку даних. І нам вже не потрібно вимагати повторних авторизацій для активних користувачів. Цифрові сервіси від держави повинні бути максимально зручними".

Крім того, йдеться у повідомленні, в "Армія+" додали новий критерій, за яким система автоматично перевірятиме статус військовослужбовця та дозволятиме вхід у застосунок.

Передбачається, що це пришвидшить обробку даних та зменшить навантаження на операторів. Тепер кількість успішно оброблених заявок на авторизацію в автоматичному режимі збільшиться.

Цифровізація у ЗСУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба МОУ поінформувала, що військовозобовʼязані зможуть отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії через "Резерв+" без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування. Відповідний механізм планують напрацювати до кінця лютого.

Водночас рішення військово-лікарської експертизи надходитимуть не в паперовому вигляді до ТЦК, а в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, зокрема реєстру "Оберіг".

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