Робот присідає, дає "лапку" та, як тварина, "випрошує" у власника їжу.

Вокаліст гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) оприлюднив в Instagram відео, на якому показує незвичайного робота, який дуже нагадує собаку.

Співак управляє "песиком" за допомогою спеціального пульта, та робот присідає на задні ноги, дає "лапку", як справжній собака, який випрошує у власника їжу, стає у відповідну стійку та навіть підстрибує. Чоловік навіть погладив "тварину", у якої на місці очей – український та американський прапори.

"Знайомтесь, її звати Превік, і вона прекрасна. І так, на війні шкода і роботів, бо творіння має нести радість, а не смерть…", – написав Фагот.

За словами музиканта, "собаку", якого у кошмарах бачать російські військові, - сухопутний дрон, що дуже нагадує тварину, на передовій несе загарбникам смерть.

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Нагадаємо, відомий український співак, учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот), у якого діагностували серйозну хворобу, опинився в епіцентрі вибухів у Києві. Артист поділився враженням після "прильоту" ракети у багатоповерхівку, зазначивши, що "вибух був дуже гучним".

Знаменитість саме повертався додому під час ракетної атаки окупантів на столицю. Він припаркував свій автомобіль в Оболонському районі Києва поблизу свого будинку. Зокрема, Фагот поділився, що приїхав додому, аби полити квіти. Одразу після приїзду він почув гучні вибухи. У сусідній будинок прилетів уламок від російської ракети.

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