Виявляти порушення та приймати рішення про ануляцію диплому будуть вчені ради кожного вищого навчального закладу.

Бакалаври та магістри, які знехтували правилами академічної доброчесності та допустили у своїх дипломних роботах плагіат, можуть втратити ступінь вищої освіти. Навіть якщо робота виконана без плагіату, але її підготували нечесно або завдяки хабарництву, ступінь можуть скасувати.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду. Подробиці порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації розміщені у додатку на сайті Кабінету міністрів України.

Порядок визначає процедуру скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення фактів порушення академічної доброчесності. Дія Порядку поширюється на рішення про присудження такі ступені: "молодший бакалавр", "бакалавр", "магістр".

Читайте такожНа квартиру депутатки наклали арешт через "образу поліцейського"Виявляти порушення та приймати рішення про ануляцію диплому будуть вчені ради кожного вищого навчального закладу. Перевірку роботи на плагіат та фальсифікацію виш може розпочати як за рішенням власної комісії, так і за повідомленням від осіб, які мають сумніви у чесності магістра або бакалавра.

Тепер кожен небайдужий може офіційно звернутися до вищого навчального закладу та надіслати заяву на сайт установи. У повідомленні потрібно вказати інформацію про особу, яка підозрюється у плагіаті чи інших порушеннях. При цьому, голослівні заяви прийматися до розгляду не будуть. Для звинувачення людини у порушенні академічної доброчесності потрібно буде надавати докази та додаткову інформацію.

Якщо магістр або бакалавр, якого підозрюють у плагіаті, не хоче перевірок та боїться ануляції диплому, він може самостійно відмовитися від ступеня вищої освіти. А вже згодом він має право поновитися в навчанні та чесно отримати диплом.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що з 2022 року запрацює нова модель вступу в інтернатуру. У МОЗ пояснили зміни.

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Автори: Леся Лещенко, Поліна Кузенко