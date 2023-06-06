Президент впевнений, що для "нових кроків вперед" української економіки повинно повернутися більше людей, ніж поїхало.

Президент Володимир Зеленський заявив, що без повернення українців з-за кордону Україна не матиме потужної економіки. Глава держави наголосив, що для розвитку економіки "повинні повернутися люди, які будуть працювати".

"Ми хочемо думати про наших дітей і хочемо відповісти людям, які за кордоном: "Треба повертатися". Без повернення людей у нас з вами не буде потужної економіки. І це правда. Нам буде складно", - зазначив на брифінгу у Києві Зеленський.

Президент уточнив, що наразі в Україні 11-12 млн пенсіонерів.

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"Це велика кількість людей. І все це наші громадяни. І вони повинні отримувати пенсії, більше ніж зараз. Зараз війна і всі все розуміють. Але ми повинні жити і треба розвивати економіку. Повинні повернутися люди, які будуть працювати", - сказав Зеленський.

Він впевнений, що для "нових кроків вперед" української економіки повинно повернутися більше людей, ніж поїхало.

Українські біженці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, кількість українських біженців у Європі, які отримали статус тимчасового захисту або аналогічної національної програми захисту, досягла 5 008 482 осіб станом на кінець березня.

Згідно з останніми опитуваннями, до України хочуть повернутися 76% молодих громадян, які виїхали через війну за кордон.

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