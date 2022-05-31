Увесь секрет в джерелах з ропою.

На Прикарпатті дефіциту солі не бояться. Місцеві варять її за рецептом пращурів. Увесь секрет в джерелах з ропою, про які нині пригадали мешканці навколишніх селищ.

Як на Прикарпатті варять сіль повідомляється у новому сюжеті ТСН.

У деяких тамтешніх селах люди не переймаються через ціни на сіль. Місцеві користуються джерелами з ропою.Такі криниці перевіряли на безпечність, ропу віддавали навіть на експертизи. Перевірки показали, що нічого небезпечного у такій воді немає.

Таку сіль селяни видобувають століттями. Цей процес не складний, треба тільки мати фізичну силу. Ропу набирають у каструлі, ставлять її на вогонь. Коли вода закипає, сіль починає кристалізуватися. З п'яти літрів ропи можна отримати кілограм солі. Воду постійно треба помішувати, аби нічого не пригорало.

Деякі селяни навіть не витрачають час на цей процес. Вони просто набирають ропу та поливають нею салати, додають її у супи та квасять на ній капусту. Кажуть, виходить дуже смачно.

Місцеві не бояться дефіциту. Вони кажуть, що такі джерела з ропою завжди повні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Євген Клопотенко дав дієві поради українцям та розповів, чим замінити сіль.

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