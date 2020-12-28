Понад 80% українців дивляться з оптимізмом на свої перспективи в наступному році.

Більшість українців почувалися щасливими у 2020 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології.

Попри епідемію коронавірусу та економічні проблеми, 8,5% опитаних зазначили, що у 2020 році вони відчували себе дуже щасливими і 45,5% - переважно щасливими. При цьому соціологи зазначають, що це найнижчий рівень відчуття щастя, порівняно з 2018-2019 роками (у 2018 році дуже щасливими були 12% опитаних, а переважно щасливими - 47,6%, в 2019 році відповідно - 11,9% та 49,2%).

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При цьому в поточному році зафіксовано найвищу частку респондентів, які заявили, що почуваються переважно нещасними (29%) та зовсім нещасними (9%).

За даними опитування, наприкінці 2020 року найпоширенішими почуттями, які відчувають українці, розмірковуючи про майбутнє країни, залишилися надія (43%), оптимізм (31%) і тривога (28%).

Крім того, результати опитування свідчать, що епідемія та економічна криза позначилися на думках українців про майбутнє. Зокрема, частка респондентів, які відчувають надію, зменшилася до 43%, а це менше, ніж у 2018-2019 роках (у цих роках було відповідно 52% і 56%). Також зменшився рівень оптимізму в порівнянні з попередніми двома роками. Про упевненість серед респондентів заявили лише 8% ( у 2019 році -18%).

За даними соціологів, почуття безвиході подвоїлося: тепер його відчувають 14% опитаних, тоді як рік тому таких респондентів було лише 6%. Зросла й кількість українців, які відчувають розгубленість: тепер їх 18%. При цьому соціологи зазначають, що саме стільки розгублених фіксували у 2015 році.

Результати опитування показали, що дещо зріс песимізм: з 5,5% наприкінці 2019 року до 8% у грудні 2020-го. Епідемія практично не вплинула на такі почуття, як тривога (28%), страх (9%), і байдужість (4%).

Крім того, понад 80% українців дивляться з оптимізмом на свої перспективи в наступному році. Зокрема, 21% опитаних вважає, що новий рік особисто для них буде кращим, а ще 62% сподіваються, що кращого буде більше, ніж гіршого.

Як проводилося опитування

Опитування проводилось з 5 по 13 грудня в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму та частини Донбасу.

Похибка вибірки не перевищує 3,3%.

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Автор: Надя Пришляк