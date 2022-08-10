Речниця Білого дому закликала Росію повернути ЗАЕС під повний контроль України.

У Білому домі продовжують уважно стежити за ситуацією навколо Запорізької АЕС.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує ТСН.ua.

За її словами, звіт Міністерства енергетики та Національного управління ядерної безпеки стверджує, що радіаційні датчики продовжують надавати дані. У США поки не бачили жодних ознак підвищеного чи ненормального рівня радіації.

"Ми також знаємо про повідомлення щодо неналежного виконання заходів безпеки на АЕС від української влади та операторів, та вдячні за їхню відданість ядерній безпеці за важких обставин. Бої біля АЕС – це небезпечно", – наголосила Карін Жан-П'єр.

Речниця Білого дому закликала Росію припинити будь-які дії на чи біля української АЕС, та повернути її під повний контроль України.

"Зі свого боку ми й надалі підтримуватимемо можливості МАГАТЕ продовжити їхній технічний мандат, щоб гарантувати ядерну безпеку України", – підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв’язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Після обстрілів окупантами Запорізької АЕС президент України Володимир Зеленський закликав країни запровадити жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі.

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