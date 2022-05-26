Врегулювання ситуації в громадському транспорті міста очікують після нормалізації ситуації з пальним.

Через напружену ситуацію із пальним у Сумах комунальні автобуси у місті обслуговуватимуть містян лише у пікові години - вранці із 6:30 до 9:30 та ввечері - із 16:30 до 18:00.

Про це повідомили у Фейсбуці КП СМР" Електротранс".

"Через напружену ситуацію з пальним, найближчим часом комунальні автобуси здійснюватимуть перевезення громадян лише у пікові години", - йдеться в повідомленні.

Як запевнили зі свого боку комунальники Сум, підприємство робить усе в межах технічних можливостей, аби пасажири віддалених районів не залишилися без комунального транспорту.

Врегулювання ситуації в громадському транспорті міста очікують після нормалізації ситуації з пальним.

У КП зазначають, що сподіваються на вирішення проблеми. Так, профільний відділ підприємства отримав доручення від міського голови забезпечувати підприємство пальним з розрахунком на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

Останні тижні на працюючих АЗС шикуються величезні черги - водії стоять в надії заправити авто попри обмеження в 10-20 літрів на одну машину.

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