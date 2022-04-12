Анатолій Федорук закликав місцевих жителів, які виїхали з міста, поки що не повертатися.

Мер Бучі Анатолій Федорук зазначає, що в місті руйнації зазнали 22 висотних житлових будинки, два з них не підлягають відновленню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Ми маємо зруйнованих 22 висотних житлових будинки. Лише два не підлягають відновленню. Це 9-поверхові... Ми розглядаємо питання їх демонтажу. І 243 приватні будинки, які також зазнали фактично майже 100% руйнації або відсоток руйнації такий, що їх просто потрібно демонтувати", - повідомив міський голова.

Він також зауважив, що практично кожну оселю росіяни пограбували та сплюндрували.

Федорук закликав місцевих жителів, які виїхали з міста, поки що не повертатися.

Нагадаємо, раніше Анатолій Федорук повідомив, що в місті Буча під Києвом в результаті ударів окупантів була виведена з ладу тягова підстанція, пошкоджені резервуари чистої води, знищені практично всі станції, які забезпечували зв'язок.

Він зазначив, що поки повертатися в Бучу небезпечно, оскільки йде розмінування території і відновлення роботи інфраструктури.

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