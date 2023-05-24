Чоловік також наголошував, що кордони України ніде не зареєстровані та залишились нам з часів радянського союзу.

Служба безпеки України затримала у Києві чергового антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи Кремля та організовував замовні "акції протесту".

Як повідомляє СБУ, фігурантом є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України".

За даними слідства, чоловік був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня.

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"Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни. Також свої деструктивні виступи він записував і транслював на YouTube-каналі "Святая Русь", який нараховує більше ніж 23 тис. підписників", - розповіли у СБУ.

Після повномасштабного вторгнення чоловік публічно підтримав агресивну політику Росії та виправдовував захоплення українських територій.

Під час обшуків правоохоронці виявили у нього вдома комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Також у відомстві уточнили, що також вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.

Блогеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі чоловіка арештували, йому загрожує до 8 років тюрми.

Як уточнили у Київській міській прокуратурі, окрім того, що чоловік не бажав визнавати злочини країни-агресора, він ще й стверджував, що Росія є "потужною та миролюбною країною".

Крім того, у квітні цього року поблизу Київської духовної академії і семінарії він дав коментар українським журналістам, відповівши на запитання про те, чий наразі є Крим, "російський, Київської Русі".

Крім того, у своєму коментарі він публічно висловлював російські наративи про те, що кордони України ніде не зареєстровані та залишились нам з часів радянського союзу.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 22 травня у Києві правоохоронці затримали прокремлівського блогера, який публікував у соцмережах пропагандистські дописи та закликав до провокацій у Києво-Печерській лаврі.

Тоді він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців. Крім того, він звинувачував українських захисників у розв’язанні війни.

46-річний киянин у своїх відео в TikTok заперечував збройну агресію РФ, дискредитував військово-політичне керівництво України, намагався зняти відповідальність з РФ за повномасштабну війну в Україні та звинувачував у всьому "сатанинську мафію".

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