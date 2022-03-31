Авіаналіт росіян забрав життя 10-річного сина відомого чернігівського ультрамарафонця, а дружина може втратити ногу, оскільки у Чернігові немає можливості її прооперувати.

Ультрамарафонець із Чернігова Максим Ус, який хворіє на ДЦП, розповів про поточне життя в місті та власну родинну трагедію.

Внаслідок авіанальоту російських окупантів він втратив 10-річного сина, а його дружина перебуває в лікарні, вони очікують на евакуацію, йдеться в сюжеті ТСН.

Чоловік розповів, що кожного дня в місті лунають постріли й вибухи.

"Дуже неприємна обстановка. Коли над дахом літали літаки і скидували міни... У той вечір почався обстріл нашого району. Дуже були налякані і сподівалися, що мине, але не минуло... Коли прибули рятувальники, нащупали пульс і сказали, що дитина ще жива. Осколкові поранення буди по всьому тілу і в голову. А в дружини осколки потрапили в ноги. Одна нога у дружини зламана нижче коліна", - розповів Максим Ус.

Він додав, що у лікарні надали першу медичну допомогу, але надалі потрібно лікування. Через відсутність електроенергії, а також необхідних речей для операції, у лікарні не можуть надати повноцінну медичну допомогу. У його дружини залишається все менше часу, аби встигнути врятувати ногу.

"Це насправді дуже важко - втратити улюблену дитину, ні в чому не винну. Це важко. Дружина кожного дня плаче, я її підтримую, друзі її підтримують. Ця безглузда війна принесла шкоду всім. Ми їм нічого поганого не зробили... Я вважаю, що така країна, як Росія не має існувати. Терористи не повинні жити", - сказав Ус.

Чоловік наголосив, що Україна сильна, вона тримається, і обов'язково переможе.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого близько 5:00 ранку Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

З початку російського вторгнення в Україні загинули вже 148 дітей, ще 232 дитини постраждали.

Чернігів - одне з найбільш постраждалих міст внаслідок російської агресії. Воно залишається заблокованим окупантами - вони замінували виїзди з міста і щоденно здійснюють артилерійські і авіаційні обстріли, внаслідок чого гинуть цивільні, які не можуть евакуюватися в більш безпечні місця.

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